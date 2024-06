Koninklijke Burgers' Zoo

Dierentuin Burger's Zoo blijft noodlijdende voetbalclub Vitesse steunen als sponsor

Hoewel de toekomst van de Arnhemse voetbalclub Vitesse aan een zijden draadje hangt, blijft dierentuin Burgers' Zoo de club trouw. Het dierenpark startte in 2019 als sponsor van Vitesse. Vanwege aanhoudende financiële problemen is het momenteel onzeker of de club kan blijven bestaan.

Toch kiest Burgers' Zoo-directeur Alex van Hooff ervoor om zijn handen niet van Vitesse af te trekken. De dierentuin heeft de samenwerking met drie jaar verlengd. Als Vitesse volgend jaar nog voetbalt, prijkt de naam van de Arnhemse trekpleister wederop op de shirts van zowel het reguliere elftal als de jeugdopleiding.

Van Hooff, die zelf ook supporter is van de club, wil naar eigen zeggen een signaal afgeven. "Vitesse verkeert momenteel in zwaar weer", zegt hij in een persbericht. "Juist dan moet je als partner opstaan. Dat signaal willen wij ook daadwerkelijk afgeven. Vitesse en Koninklijke Burgers' Zoo zijn beide onmisbaar in de stad en de regio."



KNVB

Hij roept fans verder op om massaal een seizoenskaart te bestellen, om op die manier meer geld in het laatje te brengen. Vitesse heeft van voetbalbond KNVB tot 17 juni de tijd gekregen om te voldoen aan de voorwaarden voor een vergunning. "We hebben nog circa drie weken om een sluitende begroting te realiseren", meldt directeur Edwin Reijntjes.



Voor volgend seizoen staat een tekort van 6 miljoen euro op de begroting. Bovendien is er een forse schuld. Verschillende potentiële investeerders zijn afgehaakt. Daarom luidt het management nu de noodklok. Als er niet snel voldoende geld binnenkomt, gaat Vitesse na 132 jaar failliet.