Bellewaerde

Waterbaan Amazonia in Bellewaerde na vier weken weer open: 'Grootste uitdagingen opgelost'

Goed nieuws voor bezoekers van het Belgische pretpark Bellewaerde Park: de veelbesproken waterbaan Amazonia is weer open. Op woensdag 1 mei werd de attractie van 14 miljoen euro onaangekondigd gesloten voor aanpassingen. Vandaag, vier weken later, draait Amazonia weer.

Opvallend genoeg zijn er geen grote zichtbare wijzigingen doorgevoerd. Op de enorme halfpipe van de attractie werd eerder een balk gemonteerd, maar dat onderdeel is weer verdwenen. Een woordvoerder geeft aan dat fabrikant Intamin wel degelijk aanpassingen heeft gedaan.

"De constructeur is erin geslaagd om de grootste technische uitdagingen op te lossen, waardoor we kunnen overgaan tot een soft opening", legt hij uit. "Voorlopig draait Amazonia vrij stabiel, met slechts nu en dan een korte stilstand." Daarom is in samenspraak met Intamin besloten om weer bezoekers toe te laten.



Voorzichtig aan het opschalen

Bij de opening gold een gewichtslimiet van circa 400 kilo per boot. Daardoor was de capaciteit een stuk lager dan gepland. Ook nu wordt nog een maximumgewicht per boot gehanteerd, maar dat ligt wel hoger dan voorheen. "We zijn voorzichtig aan het opschalen", geeft de voorlichter aan.



"Mede door de aanpassingen en het verhogen van het aantal boten zitten we nu al nagenoeg aan het dubbele aantal als in het begin." Bellewaerde hoopt de boten uiteindelijk volledig te kunnen vullen. "Geef ons nog een goede week om het één en ander te finetunen." Als alles goed blijft lopen, zal Bellewaerde de waterbaan officieel heropenen.