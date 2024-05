Bellewaerde

Waterbaan Amazonia in Bellewaerde na vier weken weer open: zonder aanpassingen, met gewichtslimiet

Goed nieuws voor bezoekers van het Belgische pretpark Bellewaerde Park: de veelbesproken waterbaan Amazonia is weer open. Op woensdag 1 mei werd de attractie van 14 miljoen euro onaangekondigd gesloten voor aanpassingen. Vandaag, vier weken later, was Amazonia weer operationeel.

Opvallend genoeg zijn er geen grote zichtbare wijzigingen doorgevoerd. Op de enorme halfpipe van de attractie werd eerder een balk gemonteerd, maar dat onderdeel is weer verdwenen. Een gewichtslimiet van circa 400 kilo per boot, dat bij de opening van kracht was, geldt ook nog steeds.

Om die reden staat in het station een grote weegschaal. Amazonia draait dus weer zoals in de beginfase, inclusief de beperkte capaciteit. Door het maximumgewicht kunnen de boten immers niet volledig gevuld worden. Fabrikant Intamin wilde dat probleem de afgelopen weken verhelpen.



Testfase

Kennelijk heeft Bellewaerde eieren voor zijn geld gekozen, door te beslissen dat een attractie met een beperkte capaciteit beter is dan een gesloten attractie. Een woordvoerder kan er nog geen inhoudelijk commentaar op geven: het park komt morgen met een officiële verklaring. Men geeft wel aan dat er vandaag nog sprake was van een "testfase".