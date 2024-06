Plopsa Resort Belgian Coast

Geen straffen na ongeluk met Mega Mindy-attractie in Plopsaland

Plopsaland De Panne is vrijgesproken na een ernstig ongeval met een attractie. In april 2023 raakte een vrouw zwaargewond toen de Mega Mindy Jetski ging draaien voordat ze was ingestapt. Haar kleinzoon viel in het water, het slachtoffer sprong er achteraan.

Ze werd geraakt door een arm van de attractie. Een medewerker was vergeten om een controleronde te doen. Daarom moest niet alleen het management van het attractiepark zich verantwoorden in de rechtszaal, maar ook het personeelslid in kwestie.

De man betuigde meermaals spijt. Hij is deze week schuldig bevonden door de rechtbank. Er wordt echter geen straf opgelegd. Verder is volgens de rechter niet bewezen dat Plopsaland iets fout heeft gedaan. Justitie eiste eerder een boete van 4000 euro. De medische kosten van het slachtoffer worden vergoed via de verzekering van het pretpark.