Tv-producent wil niet dat Efteling-bezoekers beelden van Te Land Ter Zee publiceren

Het is niet de bedoeling dat bezoekers van de Efteling de tv-opnames van Te Land Ter Zee En In De Lucht vastleggen en publiceren. Dat is de boodschap van EndemolShine Nederland, de producent van het tv-programma. Volgens juristen van de firma wordt daarmee inbreuk gemaakt op het beeld- en merkrecht van Te Land Ter Zee En In De Lucht.

In het attractiepark wordt deze week op vier dagen gefilmd voor een nieuw seizoen van de bekende tv-show, die vanaf eind augustus wordt uitgezonden op RTL 4. De opnames zijn vrij toegankelijk voor alle Efteling-bezoekers: er is geen sprake van een afgesloten terrein. Passanten hoeven geen quitclaim te tekenen.

Er hangt een klein bordje waarop staat dat bezoekers EndemolShine automatisch toestemming geven om herkenbaar in beeld te komen door het opnamegebied te betreden. Niet akkoord gaan is geen optie: de enige weg vanaf de Efteling-entree naar de rest van het park is via de Aquanura-vijver, waar tussen 12.00 en 17.00 uur gefilmd wordt.



Blokkeren

Tijdens de repetities en op de eerste twee opnamedagen waren veel Efteling-fans aanwezig die besloten om de spelonderdelen zelf te filmen en op YouTube te zetten. Ook Looopings publiceerde meerdere video's. Dat was tegen het zere been van RTL en EndemolShine. RTL Nederland heeft gisteravond alle YouTube-video's met beelden van Te Land Ter Zee En In De Lucht in de Efteling laten blokkeren, inclusief die van Looopings. Bovendien dreigde EndemolShine met juridische stappen.



Vanochtend besloot EndemolShine een nieuw bordje op te hangen bij de vijver. Daarop werd melding gemaakt van een volledig opnameverbod. "Let op! Het is niet toegestaan opnamen te maken van de set", viel er te lezen. Een opvallende boodschap, aangezien filmen en fotograferen in de Efteling normaal gesproken overal toegestaan is zolang bezoekers op de paden blijven, geen personen in gevaar brengen en niet livestreamen.



Alleenrecht

Een woordvoerder van het attractiepark laat aan Looopings weten dat het opnameverbod geen beslissing was van de Efteling zelf. "Van ons mag iedereen gewoon filmen", zegt hij. "De bordjes zullen verdwijnen." Dat wil echter niet zeggen dat de beelden ook online mogen. EndemolShine beweert het alleenrecht te hebben op beelden van de set. Of dat juridisch standhoudt, durft de voorlichter niet te zeggen. "Maar daar hebben wij geen inspraak in."



Met andere woorden: Efteling-bezoekers mogen filmen wat ze willen, maar als ze die beelden publiceren, dan kan EndemolShine in actie komen. Het lijkt erop dat de organisatie hier vooraf geen rekening mee had gehouden. Alle opnames vinden plaats in een geopend pretpark met duizenden bezoekers per dag. De opnamelocatie is bovendien niet afgeschermd én er hingen in eerste instantie geen verbodsborden.



Samenspraak

Na overleg tussen Looopings en RTL Nederland zijn de bestaande video's op YouTube gedeblokkeerd. Daarnaast is in samenspraak met EndemolShine besloten om de Looopings-reportages in te korten tot enkele minuten. Van de laatste twee opnamedagen worden geen bewegende beelden gepubliceerd. Wie het eindresultaat wil zien, kan komende zomer naar RTL 4 kijken.