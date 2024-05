Familiepark Mondo Verde

Limburgs attractie- en dierenpark Mondo Verde aan de schandpaal: rapport vol misstanden

Bij het Limburgse themapark Mondo Verde is nog veel meer mis op het gebied van dierenwelzijn dan tot nu toe werd gedacht. Tot die conclusie komt dierenrechtenorganisatie Bite Back. De belangenclub stelde een 62 pagina's tellend rapport op waarin beschreven wordt wat er allemaal misgaat achter de schermen van het attractie- en dierenpark in Landgraaf.

Bite Back kwam in actie nadat eind vorig jaar via Looopings verontrustende foto's naar buiten kwamen van dierenverblijven in Mondo Verde. Daarop stelde de Partij voor de Dieren (PvdD) Kamervragen. In zijn antwoorden gaf de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit toe dat sprake was van verschillende overtredingen.

Zo werden er diersoorten getoond zonder vergunning en voldeed men niet aan de regels met betrekking tot dierenwelzijn, veiligheid en registratie. Bite Back besloot de zaak verder te onderzoeken. Daarvoor werd onder meer gesproken met oud-medewerkers.



Stereotiep gedrag

Bij onder meer de kamelen, leeuwen, tijgers, panters en nandoes was volgens de dierenactivisten sprake van stereotiep gedrag, met "dwangmatige bewegingen als gevolg van stress en verveling". Verblijven zouden te klein zijn. Ook achter de schermen zitten dieren in "kleine hokjes".







Bite Back ontdekte daar "tal van honden in vieze verblijven, waarmee doorlopend gefokt wordt". "Deze dieren hebben een plastic iglo ter beschikking om in te schuilen. De rest van het verblijf is erg modderig." Leeuwen, tijgers en schapen slijten hun dagen naast luidruchtige attracties. Eén van de leeuwen "leeft grotendeels in isolatie", aldus Bite Back.



Verkopen aan Irak

"Deze leeuw heeft de eerste twee jaar het daglicht niet gezien", zou een oud-werknemer gezegd hebben. "Ook nu woont het dier in een sluis en een klein nachtverblijf. Het park wilde deze leeuw verkopen aan Irak, maar dat is niet gelukt." Daarnaast geeft een voormalig personeelslid aan dat Mondo Verde een tuinslag "met volle straal" gebruikt als de leeuwen niet naar buiten willen.







Bite Back-woordvoerder Raymond Olivers noemt de situatie "onacceptabel". "Het laat de incompetentie zien van het park om voor deze dieren te zorgen." De organisatie startte een speciaal meldpunt om meer misstanden aan te kaarten én een petitie om de dieren uit Mondo Verde te verplaatsen naar meer gespecialiseerde parken of opvangcentra. Bovendien wordt gevraagd om een fokverbod.



Leuker en gezelliger

Het management van Mondo Verde heeft vandaag niet gereageerd op een verzoek om commentaar. Een woordvoerster negeert vragen van Looopings al een tijdje. Eerder gaf het park aan dat de aanwezigheid van botsauto's naast de leeuwen juist "leuker en gezelliger" is voor de dieren, omdat ze dan "nog eens wat horen".







Ondertussen heeft de PvdD opnieuw Kamervragen gesteld. Daarin wordt gesproken over een "patroon van ernstige misstanden en dierenwelzijnsovertredingen". De partij blijft hopen dat de minister ingrijpt en Mondo Verde sancties oplegt, bijvoorbeeld het intrekken van de dierentuinvergunning en het weghalen van de dieren.



Ingrijpende maatregelen

"Hoeveel overtredingen moeten er nog worden aangetroffen voordat er ingrijpendere maatregelen worden getroffen bij Mondo Verde?", wil PvdD-Kamerlid Ines Kosti weten. Men gaat in ieder geval proberen om de verhuizing van een leeuw naar een omstreden park in Indonesië tegen te houden.