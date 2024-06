Disneyland Paris

Video: Disney Illuminations terug in Disneyland Paris, in aangepaste vorm

Spektakelshow Disney Illuminations heeft vrijdagavond een comeback gemaakt in Disneyland Paris. De avondvoorstelling met videoprojecties, fonteinen, lasers, vuur en vuurwerk was al te zien tussen 2017 en 2023. Vorig jaar haalde men voorganger Disney Dreams weer van stal. Nu is Illuminations terug, maar wel in een aangepaste vorm.

Ten opzichte van de laatste vertoning - 11 april vorig jaar - zijn twee opvallende wijzigingen doorgevoerd. Zo werd het segment gebaseerd op de liveaction-versie van Beauty and the Beast, met het nummer How Does a Moment Last Forever van Céline Dion, volledig verwijderd.

De show gaat nu van Pirates of the Caribbean direct over naar de ballonnen van Up en de ruimteschepen van Star Wars. Ook in het Frozen-gedeelte werd flink geknipt. Na Libérée Délivrée, de Franse vertaling van Let It Go, volgt onmiddellijk het nummer Vuelie en de finale van de show.



Anna en Elsa

Een scène met het nummer Le Renouveau (For the First Time in Forever) verdween, net als een interactie tussen hoofdrolspeelsters Anna en Elsa. Een klein stukje Beauty and the Beast is nog wel onderdeel van het slot, waarin alle personages nog één keer kort voorbijkomen. Tijdens de reprise op vrijdag waren de projecties niet goed te zien doordat de rook bleef hangen.



In plaats van twintig minuten duurt Disney Illuminations nu zestien minuten. Door enkele rustige stukken te schrappen, voelt de productie anno 2024 minder langdradig dan voorheen. De show zal de komende periode te zien zijn om sluitingstijd van het Disneyland Park. Tien minuten eerder start dronespektakel Disney Electrical Sky Parade.