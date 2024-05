Walibi Holland

Walibi Holland onthult blauwe baan van nieuwe single-rail coaster

De eerste baandelen van de nieuwe achtbaan van Walibi Holland zijn klaar om verscheept te worden naar Nederland. Dat meldt Walibi-directrice Mascha Taminiau in een personeelsmemo. Het pretpark in Biddinghuizen opent in 2025 een dubbele single-rail coaster van de Amerikaanse fabrikant Rocky Mountain Construction (RMC).

Dat achtbaantype bestaat uit een spoor met slechts één rail. In de treinen zitten alle passagiers in een rij achter elkaar. Op het terrein van RMC, in het westen van de Verenigde Staten, is de eerste zeecontainer voor Walibi gevuld met baandelen.

"Zo komen er meer dan veertig containers onze kant op", aldus Taminiau. "Het lijkt alsof deze niet heel efficiënt geladen is, maar schijn bedriegt. Het transport alleen al is heel kostbaar, dus hoe minder zeecontainers, hoe beter." Wat ook direct opvalt, is de kleur van de baan. "En je ziet het goed, deze trackdelen zijn... blauw."



Goliath

Over een tijdje kunnen alle Walibi-bezoekers ze zien liggen, in afwachting van de daadwerkelijke bouw. "Straks worden ze aan de binnenzijde van het hek van Goliath opgeslagen, zichtbaar voor iedereen", legt de directrice uit. Verder wijst ze op een kist waar de term "Sad" op staat. "Maar hier word ik juist heel vrolijk van."