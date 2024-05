Legoland Billund Resort

Brand verwoest deel van miniatuurwereld Legoland

Een deel van de miniatuurwereld in het Deense Legoland is zwaar beschadigd geraakt door een brand. Verschillende decorstukken in het zogeheten Miniland zijn in de nacht van dinsdag op woensdag gesmolten. Vermoedelijk ontstond er kortsluiting in een laadstation voor miniatuurwagens.

In Miniland zijn bekende gebouwen in het klein nagebouwd met behulp van zo'n twintig miljoen Lego-blokjes. Op nachtelijke camerabeelden is te zien hoe het vuur rond 04.00 uur ontstaat in een havengebied. Er waren op dat moment geen personen aanwezig in het attractiepark in Billund.

De brand was volgens de autoriteiten relatief snel geblust, maar toch moeten enkele Lego-decors als verloren worden beschouwd. Medewerkers zijn inmiddels begonnen met schoonmaken en opruimen. Verder gaat men de elektrische installaties in Miniland opnieuw beoordelen.