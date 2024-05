PortAventura World

Gigantisch muziekfestival PortAventura onverwachts geannuleerd

Een groot muziekfestival in het Spaanse pretparkresort PortAventura World gaat niet door. Eigenlijk verwachtte de toeristische trekpleister in badplaats Salou 30.000 bezoekers tijdens het driedaagse muzikale evenement Boombastic Festival. Er zouden concerten plaatsvinden op donderdag 4, vrijdag 5 en zaterdag 6 juli, van 18.00 tot 03.00 uur.

Vandaag maakten de initiatiefnemers bekend dat het festival toch niet doorgaat. Er wordt gesproken over "organisatorische problemen" waar de betrokken partijen niets aan kunnen doen. Boombastic en PortAventura zeggen de tegenvaller te betreuren.

Mogelijk waren er gewoon niet genoeg tickets verkocht. Daarover zegt de organisatie niets. Het is de bedoeling om het festival alsnog te laten plaatsvinden in het voorjaar van 2025, al zijn er nog geen data geprikt. De officiële website én de festivalpagina op de site van PortAventura zijn volledig verwijderd.



Korting

Wie al kaartjes had aangeschaft, ontvangt het volledige bedrag terug. Bovendien krijgen klanten ter compensatie een gratis toegangsbewijs voor een ander Boombastic-festival en 20 procent korting op toegang en verblijf voor PortAventura.