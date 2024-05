Plopsa Resort Belgian Coast

Plopsaland en medewerker voor de rechter na ongeval met Mega Mindy-attractie

Het management van Plopsaland De Panne én een individuele medewerker hebben zich deze week moeten verantwoorden tegenover de rechter. De aanleiding is een ongeluk met de attractie Mega Mindy Jetski in april vorig jaar. Daarbij raakte een toen 54-jarige vrouw zwaargewond. Het verantwoordelijke personeelslid maakte een fout.

Daarom werd niet alleen Plopsaland voor de rechter gedaagd, maar ook de 49-jarige man die de waterattractie ten tijde van het incident bestuurde. Mega Mindy Jetski bestaat uit een molen met naar buiten zwenkende gondels die over het water scheren. Het slachtoffer belandde met haar kleinzoon in het water.

De operator geeft toe dat hij fout zat: hij vergat een visuele controleronde. Daardoor zag de werknemer niet dat de vrouw nog niet in de gondel was gestapt. Het jongetje viel in het koude water toen de molen ging draaien, waarna zijn oma hem achterna sprong.



Medische kosten

Zij kreeg in het water een klap van de arm van de attractie. Haar hele arm werd opgehaald. De medische kosten worden gedekt door de verzekeraar van Plopsa. Ondanks de dramatische menselijke fout werkt de medewerker tot op de dag van vandaag nog bij de attractie in kwestie.



Hij heeft spijt betuigd. Daarom hoeft hij van het openbaar ministerie niet gestraft te worden. Justitie eist wel 4000 euro boete van Plopsaland omdat niet alle gondels zichtbaar zijn vanuit de controlekamer.



Extra controleknop

Een advocaat van Plopsa vindt dat onzin, omdat de attractie technisch gezien goed functioneerde. Bovendien is op eigen initiatief een aanpassing doorgevoerd: er kwam een extra controleknop, die ingedrukt moet worden na een visuele inspectie. De rechter doet eind juni uitspraak.