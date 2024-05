Wunderland Kalkar

Brand uitgebroken in pretpark Wunderland Kalkar: 68 brandweerlieden ter plaatse

In het Duitse pretpark Wunderland Kalkar is deze maand een brand uitgebroken. Het vuur ontstond in het hotel van het attractiepark nabij de Nederlandse grens. Toen de brandweer arriveerde, bleek een verlaagd plafond van een hotelkamer in brand te staan.

Bezoekers en medewerkers werden op tijd geëvacueerd. Er vielen geen gewonden. Het management van Wunderland heeft zich ontfermd over alternatieve huisvestiging voor de getroffen hotelgasten. Er is een onderzoek gestart naar de precieze oorzaak.

Het incident vond plaats op de derde vrijdag van mei, rond 17.20 uur. Er kwamen 68 brandweerlieden ter plaatse. Ook werd er voor de zekerheid een verzorgingscontainer neergezet. De operatie duurde ongeveer drie uur. Tijdens het blussen moesten grote delen van het plafond verwijderd worden.



Evenement

Over de omvang van de schade is niets bekendgemaakt. Wunderland Kalkar laat weten dat aanwezige gasten en personeelsleden niet in gevaar zijn geweest. Een evenement dat op het terrein plaatsvond, UDO European Street Dance Championships, kon gewoon doorgaan.