Kermis

Staalkabels gebroken: vrijevaltoren stort naar beneden, meerdere gewonden

Een vrijevaltoren op een Italiaanse kermis is naar beneden gestort door het breken van twee staalkabels. Daarbij raakten meerdere personen gewond: volgens regionale media liepen twaalf inzittenden verwondingen op, waarvan negen kinderen.

Twee van hen zijn er ernstig aan toe. Zij kampen met wervelbreuken. De gondel zakte vanaf ongeveer 10 meter hoogte naar beneden, zonder dat de remmen geactiveerd werden. Meerdere ambulances hebben de slachtoffers naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht.

Het ongeval vond afgelopen week plaats op de kermis in de plaats San Severo, gelegen in de provincie Foggia. De attractie in kwestie, die Thrill Fall heet, is verzegeld voor een onderzoek naar de oorzaak.