Walibi Holland

Walibi Holland deelt spellen uit aan vakantiegasten Walibi Village

Wie komende zomer blijft slapen in Walibi Holland krijgt - zolang de voorraad strekt - een gratis gezelschapsspel. Het pretpark deelt spellen uit aan gasten van bungalowpark Walibi Village. De actie geldt voor boekingen gemaakt tussen dinsdag 21 mei en zaterdag 13 juli, met een aankomstdatum vóór eind september.

Verblijfsgasten kunnen kiezen uit drie spellen: The Floor is Lava, Sequence en Shit Happens. Bij The Floor is Lava worden 25 schuimtegels verspreid door de kamer. Het doel is om over te blijven als de laatste persoon die nog niet in de lava is gevallen.

Spelers van kaartspel Sequence moeten hun tegenstanderes te slim af zijn door als eerste twee rijen van vijf fiches van dezelfde kleur op het speelbord te krijgen. Shit Happens is een partyspel met een minimumleeftijd van 18 jaar. Daarin rangschikken de deelnemers allerlei ongewenste situaties.



Voorraad

De spellenvoorraad is beperkt. "Op is op, dus weer er snel bij", valt te lezen op de Walibi-website. Een verblijf in Walibi Village is inclusief één dag gratis toegang tot het attractiepark. Er zijn vakantiehuizen voor vier tot zestien personen.