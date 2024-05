Attractiepark Toverland

Oeps: tas vast in attractie Toverland, karretje moet uit elkaar

Medewerkers van Toverland hebben vandaag een karretje van een attractie uit elkaar moeten halen. De reden: de sporttas van een bezoeker was vast komen te zitten ín het voertuig. Dat melden ooggetuigen aan Looopings. Het voorval vond plaats bij Maximus' Blitz Bahn, een bobsleebaan in het Oostenrijkse themagebied Wunderwald.

"De wachtrij van twintig minuten werd ineens vijftig minuten, want onze rugtas zat vast in de Blitz Bahn van Toverland", laat Patty Smits weten. Ze bezocht het park met pretparkfanaat Ricardo Kuiper, die zijn eigen YouTube-kanaal Ricoridesnl heeft. "De tas zat letterlijk vast tussen de wielen."

Technici zijn een half uur bezig geweest om het voertuig deels te demonteren. In de tussentijd was de attractie noodgedwongen gesloten voor publiek. "Na dertig minuten hadden we eindelijk onze tas terug, dankzij een heel team van Toverland-medewerkers."