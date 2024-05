Efteling

Efteling geeft blik achter de schermen bij onderhoudsbeurt Piraña

De grote renovatie van de Piraña in de Efteling is bijna klaar. Over ongeveer een maand kunnen bezoekers weer een vaartocht maken over de woeste Inca-rivier. In een filmpje vertellen ontwerper Karel Willemen en werktuigbouwkundige Michel Brok wat er de afgelopen maanden al gebeurd is. Ook laten ze zien wat het publiek kan verwachten van de nieuw versie van de Piraña.

De video verscheen zojuist op Instagram en TikTok. Willemen laat zien dat hij rotsen heeft ontworpen met "een Zuid-Amerikaans karakter". Er zijn subtiele gezichten in verwerkt, gebaseerd op natuurvolken. Ook kwam er een nieuw watereffect, geïnspireerd op een grote slang op de voorgevel.

"De bek vult zich met water en op een willekeurig moment wordt er door middel van perslucht een flinke straal uit z'n bek geworpen", vult Brok aan. Daarnaast zorgde de Efteling voor nieuwe watergoden en reliëftegels die pijltjes van water op de boten afvuren. 's Zomers kunnen opvarenden een stuk natter worden dan voorheen. Wel wordt de hoeveelheid water aangepast aan het seizoen en de buitentemperatuur.



Pompinstallatie

Op technisch vlak is onder meer de pompinstallatie vervangen. Verder vernieuwde men besturingskasten, leidingen, kabels en noodverlichting. Naast de 600 meter lange baan zijn nieuwe speakers en camera's geïnstalleerd. Ook het groen rond de attractie werd aangepakt. Het project kostte zo'n 8 miljoen euro.