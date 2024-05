Walibi Holland

Problemen met kettinglift opgelost: Condor in Walibi Holland weer open

De meest beruchte rollercoaster van Nederland is weer geopend. Walibi Holland heeft het technisch mankement bij hangende achtbaan Condor kunnen oplossen. Er waren problemen met de kettinglift van de attractie, bevestigt een Walibi-woordvoerder aan Looopings.

Om die reden moest de achtbaan vier weken geleden gesloten worden. Een foto van een bezoeker toonde eerder deze maand dat de ketting was losgemaakt. Vanaf vandaag is het weer mogelijk om de suspended coaster te trotseren. "We zijn blij dat Condor weer haar rondjes kan vliegen", zegt de voorlichter.

Condor staat bekend als één van de meest ruwe en pijnlijke achtbanen van Europa. Het vernieuwen van de treinen moest enkele jaren geleden zorgen voor meer comfort, maar de ritervaring werd nauwelijks prettiger. Toch kiest Walibi er tot nu toe voor om de attractie te laten staan.