Efteling

Efteling-achtbaan Vogel Rok wordt waterattractie: regen in het station

De bekende achtbaan Vogel Rok in de Efteling is dinsdag onverwachts veranderd in een waterattractie. Door een lekkage aan het dak sijpelde de regen de stationsruimte binnen. De karretjes van de overdekte rollercoaster werden daardoor behoorlijk nat.

Efteling-medewerkers zagen zich genoodzaakt om twee van de zes karretjes van de trein tijdelijk af te sluiten. Er kwamen touwen voor de poortjes te hangen en er ontstonden plassen. Een X-gebruiker deelde foto's van de situatie. "Het regende zo naar binnen in Vogel Rok", schrijft ene Meesseem.

Personeelsleden inspecteerden ondertussen het plafond met behulp van een zaklamp. Tijdens de lekkage bleef Vogel Rok gewoon operationeel. Vorig jaar was de attractie nog wekenlang gesloten vanwege werkzaamheden. Toen werd onder meer de dakbedekking van zowel het rieten als het platte dak vervangen.