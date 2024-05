Efteling

Eieren in sleutelgat Efteling zijn uitgekomen: pimpelmeesjes vliegen uit

In een herkenbaar Efteling-decorstuk woont een familie pimpelmeesjes. Er is een vogelnest gemaakt in het sleutelgat van een groot decoratief slot dat aan de entreepoort van het attractiepark hangt. Het object bevindt zich voor entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen.

Vandaag konden bezoekers zien hoe de jonge dieren uitvlogen. Efteling-abonnementhouder Cindy Vervuren filmde hoe de nieuwsgierige vogeltjes uit het nest kwamen en om zich heen keken. Dat zorgde voor aandoenlijke beelden.

Toch liep het sprookje niet voor alle pimpelmeesjes goed af. "De kauwen doken er al gelijk op en hadden er al eentje te pakken", schrijft Vervuren. "Zo zielig. En ja, 't is de natuur."



Officieel geopend

Vanwege het vogelnest werd het slot de afgelopen weken al niet meer gebruikt als voorheen. Normaal gesproken wijzen medewerkers 's ochtends een bezoeker aan om een sleutel in het gat te steken, waarmee de Efteling officieel geopend is.