Efteling

Efteling presenteert nieuwe Laaf in vernieuwd Lurk en Limoenhuys

Aan het Volk van Laaf is bijna 35 jaar na de opening een nieuwe scène toegevoegd. Vanaf vandaag kunnen bezoekers een kijkje nemen in het vernieuwde Lurk en Limoenhuys. In het verleden diende het gebouwtje als een barretje. Na ruim twee decennia gesloten te zijn geweest, zorgde de Efteling voor een andere invulling.

Voortaan fungeert het Lurk en Limoenhuys als een klassiek kijktafereel, net als de meeste andere huisjes in het Lavenlaar. Laaf Luur staat achter een houten toog. Hij voorziet alle Laven van een fruitig drankje. Volgens het achtergrondverhaal is het bouwwerk een soort dorpsherberg, waar Luur plaatsnam achter een limoenpers.

Het is steeds een verrassing waar in de pers een limoen zal verschijnen. Het resultaat is een "ingrediënt voor de goudgele, fruitige frisdrank Limoen", aldus de Efteling. Bij de verbouwing is ook gezorgd voor nieuw riet op het dak, een geschilderde gevel en nieuw groen in de omgeving.



Sander de Bruijn

De Laven zijn een creatie van voormalig creatief directeur Ton van de Ven. Voor de langverwachte aanpassingen aan het Lurk en Limoenhuys is ontwerper Sander de Bruijn verantwoordelijk. Looopings kon eind vorig jaar al melding maken van het plan, de Efteling heeft het project tot vandaag nooit willen bevestigen.