Thorpe Park

Hoogste en snelste achtbaan in Verenigd Koninkrijk kapot: sluiting verlengd

Het lukt pretpark Thorpe Park niet om de spectaculaire rollercoaster Hyperia aan de praat te krijgen. De hoogste en snelste achtbaan van het Verenigd Koninkrijk moest al één dag na de opening gesloten worden. Die sluiting is nu opnieuw verlengd. Naar verwachting blijft de attractie in ieder geval tot eind volgende week dicht.

In eerste instantie kondigde men aan dat de hypercoaster buiten bedrijf zou zijn op zaterdag 25 mei. Al snel werd bekend dat bezoekers de achtbaan zeker tot en met woensdag 29 mei moeten missen. Nu die datum in zicht komt, geeft Thorpe Park een update over de situatie. De boodschap is niet erg hoopvol.

"Zoals je misschien al hebt gezien, is Hyperia momenteel niet beschikbaar", staat in een nieuwe verklaring op social media. "Ondanks onze inspanningen kunnen we niet te garanderen dat Hyperia vóór zaterdag 8 juni zal heropenen." Thorpe Park zegt er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat de attractie eerder operationeel is. "Het spijt ons echt voor de teleurstelling die we hiermee veroorzaken."



Reputatie

Wat er precies met de achtbaan aan de hand is, meldt het park niet. De afgelopen dagen waren wel regelmatig werkzaamheden zichtbaar op de 72 meter hoge liftheuvel. Hyperia werd gebouwd door de Duitse firma Mack Rides. Het bedrijf heeft een goede reputatie als het om nieuwe achtbanen gaat: doorgaans functioneren die wel, zonder veel kinderziektes.