Attractie- en Vakantiepark Slagharen

College voor Rechten van de Mens buigt zich over mindervalidenbeleid Slagharen

Attractiepark Slagharen is uitgenodigd voor een zitting bij het College voor de Rechten van de Mens. Een bezoeker was afgelopen jaar ontevreden over het mindervalidenbeleid van het Overijsselse pretpark. Daarop stapte hij naar de onafhankelijke instantie, die toeziet op de naleving van de mensenrechten in Nederland.

Mensen met een mentale beperking of ontwikkelingsstoornis die niet lang in de rij kunnen staan, mogen attracties in Slagharen betreden via een speciale ingang. Het beleid was dat deze personen altijd een begeleider bij zich moeten hebben. Toen daar vorig jaar plotseling strenger op toegezien werd, konden bezoekers met bijvoorbeeld autisme niet meer van de regeling gebruikmaken als ze alleen waren.

Een bezoeker was daar zo verbolgen over dat hij het College voor de Rechten van de Mens inschakelde. Op dinsdagochtend 18 juni staat een zitting gepland. "Een persoon vraagt het College te beoordelen of het attractiepark verboden onderscheid op grond van handicap/chronische ziekte maakt door mensen met een beperking verplicht een begeleider te laten meenemen", luidt de beschrijving.



Voor de toekomst

Opvallend genoeg heeft Slagharen het beleid inmiddels aangepast: een begeleider is niet meer verplicht. "Ik heb de zaak wel aangehouden, zodat er een uitspraak komt door het College voor in de toekomst", vertelt de klager aan Looopings.



Een woordvoerder van Slagharen bevestigt dat de regels dit jaar soepeler zijn geworden. Volgens hem gebeurde dat niet naar aanleiding van deze zaak, maar vanwege een algemene evaluatie na het afgelopen seizoen. "Op basis van meerdere signalen vanuit gasten en medewerkers is het beleid geëvalueerd", zegt hij.



Calamiteit

"De uitkomst is dat het beleid dit voorjaar is aangepast." Het betreft bezoekers die in staat zijn om zelf aanwijzingen van het personeel op te volgen, zodat ze - bijvoorbeeld in het geval van een calamiteit - een attractie zelfstandig kunnen verlaten. Wie bijvoorbeeld een Autipas heeft en zegt niet tegen prikkels in wachtrijen te kunnen, mag nu zonder begeleiding gebruikmaken van een aparte ingang.



Wat Slagharen betreft is daarmee de kous af. "Ik wil benadrukken dat we nooit concessies doen met betrekking tot veiligheid", vult de voorlichter aan. "Tegelijkertijd is iedereen van harte welkom in ons park en willen we niemand uitsluiten, op welke grond dan ook."