Efteling

Video: dit gebeurde er op dag twee van Te Land, Ter Zee En In De Lucht in de Efteling

De tweede opnamedag van Te Land, Ter Zee En In De Lucht in de Efteling zit erop. Nadat maandagmiddag al het spelonderdeel Snel Naar De Bel op het programma stond, was het dinsdag tijd voor Tobbedansen. Bijna dertig deelnemers gleden op hoge snelheid van een schans naar beneden.

Vervolgens was het de bedoeling om met een kleiner vaartuig over het water te scheren en zo de bel te bereiken. Dat lukte lang niet altijd: veel boten gingen roemloos ten onder. Ook een team bestaand uit medewerkers van de Efteling-achtbaan Max & Moritz haalde de finish niet.

Andere Efteling-invloeden waren zichtbaar bij teams met kabouters, een bobslee en iemand zich de Vliegende Fakir waande, inclusief tapijt. Looopings kan een compilatie laten zien van de vaartuigen die vanmiddag naar beneden gleden, onder toeziend oog van Ruben Nicolai, Gerard Joling en honderden Efteling-bezoekers.



31 augustus

Er wordt weer gefilmd op donderdag 30 mei en zondag 2 juni, dan met de onderdelen Duw 'm D'r Af en Met Je As Over De Plas. Inmiddels is ook bekend wanneer de nieuwe serie van Te Land, Ter Zee En In De Lucht op de tv zal zijn. RTL 4 zendt de eerste aflevering uit op zaterdagavond 31 augustus.