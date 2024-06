Attractiepark Toverland

Toverland-themagebied bestaat twintig jaar: nieuwe pins, shirts en petten

Toverland viert het twintigjarig bestaan van themagebied Wunderwald met pins en andere nieuwe souvenirs. Wunderwald is het parkdeel met onder andere waterbaan Expedition Zork en bobsleebaan Maximus' Blitz Bahn. Beide attracties kregen een eigen pin.

Ook van het Wunderwald-logo, de Karussell en de Biergarten wordt een pin uitgebracht. De pin met het logo kost los 7,95 euro, de andere vier ontwerpen zijn verkrijgbaar voor 6,95 euro per stuk. Voor de volledige set van vijf pins moet 26,95 euro afgerekend worden.

Bij de opening in 2004 heette het gedeelte nog Magic Forest. In 2018 volgde een naamswijziging. De originele titel werd tot nu toe nog wel gevormd door tegels in het gebied. Daar neemt men deze maand afscheid van.



Booster Bike

Lanceerachtbaan Booster Bike, ook geopend in 2004, was in eerste instantie eveneens onderdeel van Magic Forest. Tegenwoordig wordt de coaster geschaard bij de Magische Vallei. Omdat de attractie wel een jubileum viert, zorgde Toverland voor nieuwe T-shirts (24,95 euro) en petten.



Toverland spreekt over "een volwassen en eigentijds ontwerp". Verder verschijnt een aparte Booster Bike-jubileumpin. Abonnees kunnen de nieuwe producten met 20 procent korting aanschaffen tijdens een speciale avondopenstelling op zaterdag 29 juni. Daarna zijn de souvenirs te vinden in de winkels Mundo Magica, Vallerlei en Maximus' Blitzpunkt.