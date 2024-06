CanevaWorld Resort

Italiaans pretpark opent attractie rond Back to the Future

Een vernieuwde attractie in een Italiaans pretpark staat in het teken van de wereldberoemde filmreeks Back to the Future. Movieland The Hollywood Park, gelegen aan het Gardameer, opende onlangs de 3D-simulator We Are Back - Kids from the Future. Men borduurt voort op de verhaallijn van de films.

We Are Back vervangt Android - The Final 3D Battle, een attractie geïnspireerd op de Transformers- en Terminator-films. De apocalyptische stijl heeft plaatsgemaakt voor een verhaal over tijdreizen. De kinderen van wetenschapper Doc Brown zijn een bedrijf gestart gespecialiseerd in reizen door de tijd: Dr. Brown & Sons Enterprises.

In de wachtrij passeren bezoekers de beroemde DeLorean-tijdmachine uit de film. Het idee is dat het publiek de machine gaat uittesten, maar tijdens de voorshow verschijnen plotseling twee kinderen uit 2055. Zij waarschuwen dat het avontuur verkeerd zal aflopen omdat de tijdreizigers niet genoeg plutonium bij zich hebben.



Acteur

In de hoofdshow wordt geprobeerd om het probleem op te lossen door terug in de tijd te gaan. Het bestaande ritsysteem van de Italiaanse fabrikant Moviemex3D, met twee rijen van vier bakjes met elk zes zitplaatsen, is hergebruikt. Naast de 3D-beelden op en groot scherm verschijnt er een acteur in een geel gaspak, die de rol van één van de kinderen speelt.



Movieland, onderdeel van CanevaWorld Resort, beschikt niet over de filmrechten van Back to the Future. Dat hield het park echter niet tegen om een beleving te creëren rond de franchise van Universal Pictures. Door een nieuw verhaal te bedenken dat losjes gebaseerd werd op de originele personages en locaties, hoopt men er juridisch gezien mee weg te komen. De merknaam Back to the Future wordt nergens vermeld.