Wildlands Adventure Zoo Emmen

Zeldzame verschijning in Wildlands Emmen: nieuwe diersoort in overdekte jungle

In Wildlands Adventure Zoo Emmen loopt sinds vandaag een nieuwe diersoort rond. Een Javaanse kantjil heeft zijn intrek genomen in Rimbula, de grootste overdekte jungle ter wereld. Kantjils zijn één van de kleinste hoefdieren ter wereld.

Ze worden maximaal 50 centimeter lang, met een gewicht van slechts 2 kilo. Verder zijn ze te herkennen aan forse hoektanden, die zelfs zichtbaar zijn wanneer ze hun bek gesloten hebben.

Volgens Wildlands leven de dieren in het wild een heel verborgen bestaan. "Er is nog weinig bekend over de kantjil", laat men weten. "Ook in dierenparken is de kantjil een zeldzame verschijning." In Europa komt de soort - uit de familie van de dwergherten - in zeventien parken voor.



Lori's

Wildlands-bezoekers kunnen de kantjil tegenkomen in het gedeelte Birdy Bush, waar hij vrij kan rondlopen tussen de lori's. Het Drentse dierenpark verwacht op een later moment ook een vrouwtje toe te voegen aan de collectie.