Standbeeld van Danse Macabre-dirigent gespot in de Efteling

Een oplettende Efteling-bezoeker heeft vanochtend een opvallend object gespot op de bouwplaats van Danse Macabre. In de wachtrij verscheen het standbeeld van dirigent Joseph Charlatan. Hij krijgt zijn eigen sculptuur bij zijn mausoleum.

Een ontwerp van het monument kwam in maart al voorbij in een making-of-video van de nieuwe attractie. Vandaag werd het decorstuk in alle vroegte naast het mausoleum gezet. Al snel haalde een medewerker het object weer weg. Efteling-fan Eric Rovers was er op tijd bij om het tafereel vast te leggen.

Volgens het verhaal is Joseph Charlatan de dirigent die op 13 oktober 1876 spoorloos verdween tijdens een muziekconcours in de Abdij van Capelle van Kaatsheuvel. Daar bracht hij samen met zijn orkest de Danse Macabre ten gehore; de dodendans.