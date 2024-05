Europa-Park Erlebnis-Resort

Multimediatheater in Europa-Park maakt plaats voor nieuwe attractie

Een locatie in Europa-Park gaat volgende week dicht. Het Duitse pretpark sluit het draaiende multimediatheater Reise nach Rulantica, gelegen aan het Luxemburgse plein. Wie de beleving nog wil zien, heeft daarvoor nog de tijd tot en met zondag 2 juni. Er komt in 2025 een nieuwe attractie voor in de plaats.

Europa-Park opende in 2010 een draaiend theater waarin de geschiedenis van het resort wordt belicht. Sinds 2018 staat de ervaring volledig in het teken van waterwereld Rulantica. In de ontvangstruimte staan maquettes van het zwembad. Bezoekers ontdekken ook meer over het verhaal achter Rulantica.

"Het aftellen is begonnen: je hebt nog zeven dagen de tijd om Reise nach Rulantica in ons draaiende theater een laatste keer te bezoeken", meldt Europa-Park. "Daarna gaan we ons voorbereiden op iets geweldigs in 2025!" Officieel is nog niet bekendgemaakt welke attractie ervoor in de plaats komt, maar alles wijst op een interactief gameplay theater van huisleverancier Mack Rides.



Euro-Mir

Reise nach Rulantica bevindt zich tussen spinning coaster Euro-Mir in het Russische themagebied van Europa-Park en vliegtuigmolen Roter Baron in het Hollandse gedeelte. In het gebouw van het zogeheten Drehtheater zijn ook achtbaanrestaurant FoodLoop en een station van de Monorail gevestigd.