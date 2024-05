Attractiepark Toverland

Toverland had geen vergunning voor bouw van podium zomershow

Toverland heeft het podium van zomershow Aqua Bellatores neergezet zonder vergunning. Dat bevestigen woordvoerders van het Limburgse attractiepark en de gemeente Horst aan de Maas aan Looopings. Op woensdag 8 mei vond een ongeluk plaats bij de openluchtvoorstelling. Drie acteurs moesten naar het ziekenhuis nadat ze door een vloedgolf van het podium werden geveegd.

Op dat moment beschikte Toverland dus niet over de benodigde omgevingsvergunning voor het bouwwerk. De aanvraag werd al in december vorig jaar gedaan, maar de vergunning is pas op 23 mei verleend. Toch werd besloten om het podium in maart gewoon op te bouwen. De show draaide vervolgens sinds zaterdag 23 maart.

Een gemeentevoorlichter geeft aan dat de aanvraag geruime tijd bleef liggen door drukte en een personeelstekort. "Vanwege de grote hoeveelheid ruimtelijke aanvragen in verband met de nieuwe omgevingswet en de krapte in personeel bij de gemeente, is deze veel later opgepakt voor behandeling dan gebruikelijk", luidt de uitleg.



Op eigen risico

"Wij hebben begrepen dat Toverland het podium, vooruitlopend op de vergunning, op eigen risico gebouwd heeft." Het is niet voor het eerst dat het park begint met bouwen voordat de vergunning binnen is. Eind vorig jaar verrees in entreegebied Port Laguna een grote almhut waar men aanvankelijk ook geen toestemming voor had.



Hoewel er officieel gebouwd is zonder vergunning, hoeft Toverland waarschijnlijk niet te vrezen voor consequenties. Er was namelijk "zicht op legalisatie", legt een woordvoerster van Toverland uit. "Daarom hebben we het podium reeds gerealiseerd."



Vastklampen

Aqua Bellatores wordt sinds het ongeluk op 8 mei niet opgevoerd. Sindsdien is een aanpassing verricht aan het decor: er werd een zwarte reling toegevoegd aan het speelvlak. Daar kunnen de acteurs zich aan vastklampen als er bakken water over het podium worden uitgestort.



"Zodat hetgeen dat gebeurd is niet meer kan voorkomen", zegt de voorlichtster. Naar verwachting keert Aqua Bellatores snel weer terug. Toverland kan nog geen exacte datum noemen. Het park gaf eerder aan dat het ongeval veroorzaakt werd door een "technisch mankement".