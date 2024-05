Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen introduceert pas voor alle attractiefoto's: 25 euro per dag

Bezoekers van Attractiepark Slagharen krijgen sinds kort de kans om één keer te betalen voor alle attractiefoto's. Met de nieuwe Foto Dagpas is het mogelijk om tijdens een bezoekdag onbeperkt actiefoto's van attracties te verzamelen en te downloaden. De pas kost 25 euro.

Het systeem werkt met behulp van een QR-code. Er zijn ook losse QR-codes beschikbaar per foto, voor 5 euro per stuk. Wanneer een fotobalie bij de uitgang van een attractie gesloten is, kunnen bezoekers voor hun foto's terecht in John's Craftmans Shop, gelegen in de Main Street.

In Slagharen worden actiefoto's gemaakt bij lanceerachtbaan Gold Rush, familieachtbaan Mine Train, boomstambaan Ripsaw Falls, darkride Red Bandits Adventure en rondrit Old Timers.