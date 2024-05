Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen laat bezoekers gratis zonnebrandcrème smeren

Bezoekers van Attractiepark Slagharen kunnen zich komende zomer gratis insmeren met zonnebrandcrème. Het Overijsselse pretpark installeerde vijf zonnebrandpunten, in samenwerking met leverancier La Roche-Posay. Ze staan onder meer op het Fonteinplein bij de ingang en bij achtbaan Gold Rush.

Het gaat om het merk Anthelios. De opzet is vergelijkbaar met zonnebrandpalen die eerder al verschenen in andere parken, waaronder Avonturenpark Hellendoorn en Walibi Holland. Een schermpje geeft informatie over de actuele temperatuur en zonkracht.

"We vinden het belangrijk dat iedereen goed beschermd is tegen de zon", laat Slagharen weten. Er werd gekozen voor een commerciële samenwerking: reclame bij de paal wijst bezoekers op verkooppunten waar het product verkrijgbaar is.