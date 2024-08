Looopings

Mijlpaal: 20.000 artikelen op Looopings

Looopings doorbreekt een bijzondere grens: er staan maar liefst 20.000 nieuwsberichten op de website. Vanaf de start van Looopings, in de zomer van 2010, werden 20.000 artikelen gepubliceerd. Dat wordt vandaag gevierd met 20 procent korting in onze webshop.

Sinds 2019, toen er 1723 verschillende artikelen online kwamen, publiceert Looopings elk jaar meer nieuws. Achtereenvolgens verschenen 2002 artikelen in 2020, 2169 artikelen in 2021 en 2266 artikelen in 2022. Tot nu toe was 2023 het jaar met de meeste Looopings-berichten, namelijk 2307.

Met 20.000 verhalen heeft Looopings in de afgelopen veertien jaar een behoorlijk archief opgebouwd. Op die manier is de site niet alleen een bron voor nieuwtjes, maar ook een waardevol naslagwerk voor liefhebbers en professionals in de branche. Ze beslaan een breed scala aan onderwerpen: waar voorheen alleen pretparken aan bod kwamen, gaat het nu over dagattracties in de breedste zin van het woord.



T-shirts

Ter gelegenheid van de mijlpaal krijgen klanten van de Looopings-shop op Pretparkwinkel.nl tijdelijk 20 procent korting op merchandise. Twintig uur lang kunnen ze daarvoor de kortingscode TWINTIGDUIZEND gebruiken. Het assortiment bestaat momenteel uit T-shirts, pins, sleutelhangers en ingelijste gepersonaliseerde artikelen.