Jardin d'Acclimatation

Pretpark in Parijs vervangt familieachtbaan door nieuw exemplaar

Het Franse pretpark Jardin d'Acclimatation, gelegen in Parijs, vervangt een oude achtbaan. De familiecoaster Le Dragon Chinois is vorig jaar gesloten en afgebroken. Er komt een nieuwe achtbaan voor in de plaats, afkomstig van de Duitse firma Gerstlauer.

Een deel van de rit wordt achterwaarts afgelegd. De theoretische capaciteit bedraagt zeshonderd personen per uur. Het bouwproject kost in totaal 12 miljoen euro. Eigenlijk had de toevoeging dit jaar af moeten zijn. Net als de voorganger komt de coaster in het teken te staan van een Chinese draak.

Het park heeft tot nu toe alleen een tekening van het station gepubliceerd. Voor het ontwerp is Thierry Retif ingeschakeld, bekend van zijn werk voor onder meer Parc Astérix en Puy du Fou. Ook leidde hij in 2018 een grote thematische transformatie van Jardin d'Acclimatation.



Soquet

Le Dragon Chinois, geopend in 1987, werd gebouwd door het Franse bedrijf Soquet. In Jardin d'Acclimatation zijn momenteel vier achtbanen te vinden: bobsled coaster Speed Rockets, spinning coaster Les Souris Mécaniques, powered coaster La Machine à Vapeur en kinderachtbaan Le Fils du Dragon. Laatstgenoemde achtbaan is tijdelijk binnengehaald ter compensatie van de sluiting van Le Dragon Chinois.