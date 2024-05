Thorpe Park

K'nex-versie van nieuwe achtbaan Hyperia werkt wél: twee maanden werk, 65.000 onderdelen

Attractiepark Thorpe Park in Engeland werkt men man en macht aan het fiksen van de nieuwe achtbaan Hyperia. De hypercoaster ging afgelopen weekend kapot, één dag na de officiële opening. Ondertussen doet een bijzondere K'nex-versie van de attractie het wél.

De Britse Ryan, die zichzelf TheKnexMaker noemt, was er zo'n twee maanden mee bezig. Het Hyperia-model van 2 meter hoog bestaat uit ongeveer 65.000 stukken K'nex. Samen vormen ze de liftheuvel en de bijzondere elementen, waaronder de outward banked airtime hill en de stalled dive loop.

De kleuren komen ook overeen met het origineel. Het gepersonaliseerde treintje is afkomstig uit de 3D-printer. Een ruim twaalf minuten durende YouTube-video toont hoe de bouw verliep. Thorpe Park heeft al gereageerd op de creatie. "We hebben het proces gevolgd en we zijn zeer onder de indruk!", laat een marketeer weten.



Woensdag

De echte Hyperia, gebouwd door Mack Rides uit Duitsland, is 72 meter hoog. Treinen halen een topsnelheid van bijna 130 kilometer per uur. Thorpe Park brak daarmee twee landelijke records: geen enkele achtbaan in het Verenigd Koninkrijk is hoger of sneller. Naar verwachting is de coaster zeker tot en met woensdag buiten gebruik.