Efteling

Video: hoogtepunten van eerste dag Te Land, Ter Zee En In De Lucht in de Efteling

Honderden Efteling-bezoekers zijn vandaag getuige geweest van de comeback van het beroemde tv-programma Te Land, Ter Zee En In De Lucht. In de Aquanura-vijver vond de eerste van vier opnamedagen plaats, met het spelonderdeel Tobbedansen. Daarbij glijden deelnemers in een zelfgemaakte bak van een schans af.

Om de finish te bereiken en de bel te luiden, moet een kleiner bakje gelanceerd worden zodra het glijtuig het water raakt. De allereerste groep had moeite om het water überhaupt te bereiken. Vervolgens is de glijhelling steeds voorzien van zeep. Daarna ging het soepeler.

De presentatie is in handen van Ruben Nicolai. Zanger Gerard Joling hanteert het startpistool. Hij kon het vanmiddag niet laten om regelmatig schunnige opmerkingen te maken. Niet alleen de groep met de snelste tijd wint een prijs: er wordt ook een originaliteitsprijs uitgereikt.



Hoogtepunten

Later deze week staan de opnames van de drie resterende onderdelen op het programma: Snel Naar De Bel, Met Je As Over De Plas en Duw 'm D'r Af. De tv-show, die tot 2011 werd uitgezonden bij de publieke omroep, komt later dit jaar op buis bij RTL 4. Looopings kan alvast enkele hoogtepunten laten zien.