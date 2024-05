Efteling

Efteling wil Raveleijn vervangen door attractie: huidige show gaat verdwijnen

Paardenshow Raveleijn in de Efteling loopt binnenkort ten einde. Het Kaatsheuvelse attractiepark werkt achter de schermen aan een plan om de bekende stuntvoorstelling met paarden en vogels te vervangen door een nieuwe beleving, zonder dieren. Dat melden ingewijden aan Looopings. De Efteling zelf kan het nieuws nog niet bevestigen.

In plaats van een klassieke theatervoorstelling met een tribune en een arena is het de bedoeling dat het publiek straks ín het verhaal van Raveleijn kan stappen. Men denkt aan een overdekte walkhtrough-attractie met acteurs. Daarvoor wordt samengewerkt met het Franse themapark Puy du Fou, zoals nu ook al het geval is.

De huidige arena zal volgens betrokkenen getransformeerd worden tot een dorpsplein met horeca, een winkel en entertainment. Een tribune is niet meer nodig: die zal verdwijnen. Raveleijn moet op die manier een echt themagebied worden. De Efteling zet wederom in op gebiedsontwikkeling, zoals eerder het geval was bij het Andergebergte met Max & Moritz, de Wereld van Sindbad met Sirocco en Archipel en het Huyverwoud met Danse Macabre.



Kerstvakantie

Vermoedelijk is de huidige Raveleijn-show al bezig aan het allerlaatste seizoen. De productie zal naar verwachting te zien zijn tot en met aankomende kerstvakantie, zodat begin 2025 begonnen kan worden met de ombouw. Waarschijnlijk wil de Efteling de nieuwe Raveleijn-ervaring presenteren als de grote nieuwigheid van seizoen 2026.







Raveleijn draait sinds 2011. In de beginjaren werd de show matig ontvangen. Daarop besloot de Efteling een samenwerking aan te gaan met Puy du Fou, gespecialiseerd in spektakelshows met dieren, stunts en speciale effecten. De huidige versie draait sinds 2013, al zijn in de loop der jaren wel verschillende aanpassingen doorgevoerd op het gebied van verhaal, effecten en choreografie.



Draconicon

Het verhaal van Raveleijn, opgetekend door Paul van Loon, draait om vijf kinderen die door vijf raven geleid worden naar een oude stadspoort in het bos. Ze veranderen in volwassen ruiters op paarden, in een stad die wordt onderdrukt door graaf Olaf Grafhart. Het is aan de ruiters om Raveleijn te bevrijden. Daarbij komen ze oog in oog te staan met de vijfkoppige mechanische draak Draconicon.



Het contract tussen de Efteling en Puy du Fou, verlengd in januari 2020, loopt nog tot en met begin 2026. De laatste paar jaar klinkt steeds vaker kritiek op het gebruik van dieren in de voorstelling. Een groeiende groep vindt het niet meer oké om dieren te gebruiken voor entertainment, zelfs als ze goed verzorgd worden. Voor de Efteling is dat één van de redenen om te stoppen met de bestaande show.







Veel ervaring

Puy du Fou heeft veel ervaring met het bouwen van meeslepende walkthrough-belevingen. In het Franse themapark zijn er vier te vinden: La Renaissance du Château (2014), Les Amoureux de Verdun (2015), Le Mystère de La Pérouse (2018) en Le Premier Royaume (2019).



De in 2021 geopende Spaanse vestiging Puy du Fou España telt één walkthrough: Allende la Mar Océana. Bezoekers worden met behulp van decors, acteurs en speciale effecten ondergedompeld in een verhaal, terwijl ze door verschillende scènes wandelen. Zo'n concept ziet de Efteling wel zitten.