Games

Tijdelijke aanbieding: pretparkgame Planet Coaster met 95 procent korting

De bekende pretparkgame Planet Coaster wordt tijdelijk verkocht met een enorme korting. Via gameplatform Steam wordt het spel momenteel aangeboden met 95 procent korting. In plaats van 37,99 euro kost Planet Coaster nu slechts 1,89 euro.

De actie loopt tot donderdag 30 mei. Ook enkele bundels zijn in de aanbieding. Zo vraagt men op dit moment geen 138,88 euro voor Planet Coaster: Complete the Collection, maar 37,95 euro: een korting bijna 75 procent.

Voor uitbreidingspakketten als Classic Rides Collection, Magnificent Rides Collection, World's Fair Pack en Vintage Pack moet 4,39 euro per stuk afgerekend worden in plaats van 10,99 euro. Planet Coaster werd ontwikkeld door Frontier Developments.



RollerCoaster Tycoon

De game uit 2016 draait om het bouwen van een zo mooi mogelijk attractiepark. Veel pretparkliefhebbers zien het spel als de spirituele opvolger van klassieker RollerCoaster Tycoon. Planet Coaster is via Steam te downloaden voor zowel Windows- als Apple-computers.