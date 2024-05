Efteling

Video: repetities voor Te Land, Ter Zee En In De Lucht in de Efteling

De tv-opnames voor Te Land, Ter Zee En In De Lucht in de Efteling beginnen maandag pas, maar vandaag werd er al volop gerepeteerd. Daarbij gleden ook alvast enkele vaartuigen van de grote schans in de Aquanura-vijver. De bekende tv-show maakt in 2024 na dertien jaar een comeback, met vier afleveringen gepresenteerd door Ruben Nicolai.

Alle vier de afleveringen worden komende week opgenomen in de Efteling. Het gaat om de onderdelen Snel Naar De Bel, Met Je As Over De Plas, Tobbedansen en Duw 'm D'r Af. Nicolai was vandaag ook aanwezig bij de repetities. Hij zal gezelschap krijgen van Gerard Joling.

Rond de blauw-gele zijn meerdere camera's opgesteld, waaronder een gigantische kraancamera. Een informatiebord bij het decor wijst passanten erop dat ze gefilmd kunnen worden. Wie de locatie betreedt, geeft EndemolShine toestemming om herkenbaar in beeld te komen.



Bijwonen

Op social media verschenen filmpjes van de repetities. Efteling-bezoekers kunnen de daadwerkelijke opnames gratis bijwonen op maandag 27 mei, dinsdag 28 mei, donderdag 30 mei en zondag 2 juni, tussen 12.00 en 17.00 uur. 's Avonds zal fonteinenspektakel Aquanura gewoon te zien zijn.