Disney Experiences

Legendarische songwriter van Disney-oorwurm It's a Small World overleden

De legendarische Amerikaanse Disney-songwriter Richard M. Sherman is op 95-jarige leeftijd overleden. Hij vormde samen met zijn wijlen broer Robert B. Sherman het succesvolle duo de Sherman Brothers. Decennialang creëerden de twee liedjes voor Disney-films, -musicals én -pretparkattracties.

Richard M. Sherman stierf vandaag in Beverly Hills aan "een ouderdomsziekte", zo meldt The Walt Disney Company. Eén van de belangrijkste werken van de broers is de iconische muziek van de darkride It's a Small World, die ook te horen is in Disneyland Paris. Verder werden verschillende nummers gemaakt voor de Amerikaanse en Aziatische Disney-resorts.

De liedjesmaker won twee Oscars en drie Grammy Awards. Ook ontving hij tijdens zijn 65-jarige carrière 24 gouden en platina albums. Disney noemt hem "één van de meest productieve componist-tekstdichters in de geschiedenis van familie-entertainment en een belangrijk lid van Walt Disney's groep van creatieve intimi".



Mary Poppins

"Generaties bioscoopbezoekers en pretparkgasten hebben kennisgemaakt met de wereld van Disney via de prachtige en tijdloze liedjes van de gebroeders Sherman", valt te lezen in een verklaring. Uiteindelijk schreven de Sherman Brothers meer dan tweehonderd liedjes voor bijna dertig films en ruim twintig tv-producties, waaronder Mary Poppins, Winnie the Pooh, The Jungle Book en The Aristocats.



In het Amerikaanse Disneyland in Californië is een eerbetoon te vinden aan de songwriters. Ze kregen in 2010 een eigen raam in themagebied Main Street, met de vermelding "Two Brothers Tunemakers - We'll Write Your Tunes For a Song". Recentelijk werkte Richard M. Sherman nog mee aan de muziek van de korte animatiefilm Mushka, uitgebracht in 2023.