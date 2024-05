Flamingo Land Resort

Engels pretpark Flamingo Land gaat waterpark exploiteren

Het Engelse attractiepark Flamingo Land gaat een bestaand waterpark uitbaten. Zwemparadijs Alpamare Scarborough werd in het verleden geëxploiteerd door de firma Benchmark Leisure, maar die partij ging afgelopen najaar failliet. Sindsdien zochten de autoriteiten naar een nieuwe onderneming om Alpamare te runnen.

Dat wordt dus Flamingo Land. Beide bestemmingen liggen in graafschap North Yorkshire, op ongeveer veertig minuten rijden van elkaar. Het doel is om het waterpark te heropenen in juli, op tijd voor het hoogseizoen. Flamingo Land-directeur Gordon Gibb noemt de stap "een spannende nieuwe uitdaging".

Alpamare, geopend in 2016, bestaat uit een golfslagbad, een speelbad, vier waterglijbanen, twee buitenzwembaden, een spagedeelte en een restaurant met een terras. Het complex ligt aan het strand van Scarborough. Flamingo Land combineert attracties, dieren en vakantiehuizen. In het verleden runde men ook het inmiddels verdwenen Engelse pretpark Pleasure Island.



Juiste expertise

"We zochten naar een exploitant met de juiste expertise voor deze belangrijke toeristische attractie, die een significante bijdrage levert aan de toeristische sector", reageert Gareth Dadd, bestuursvoorzitter bij het graafschap. "Het is fantastisch om te kunnen werken met een gerenommeerde, lokale en vertrouwde operator."