Pleasure Beach Resort

Engels pretpark plaagt concurrent op openingsdag nieuwe achtbaan: 'Hoe sneu...'

Het Engelse pretpark Pleasure Beach in Blackpool blijft concurrent Thorpe Park plagen. In het laatstgenoemde attractiepark opende afgelopen vrijdag Hyperia, de hoogste achtbaan van het land. Daarmee is het hoogterecord van Pleasure Beach na dertig jaar weggekaapt.

Ter gelegenheid van de openingsdag liet Pleasure Beach een zwart vrachtwagentje met led-schermen rond de entree van Thorpe Park rijden. Op de truck waren ludieke teksten te zien als "Bestel tickets voor de op één na hoogste achtbaan in het Verenigd Koninkrijk op pleasurebeachresort.com".

Daaronder prijkte een komische disclaimer. "We zijn oké, nee echt, we zijn oké." Een uiting op de andere zijde ging verder in op het verloren record, inclusief een gezonde dosis zelfspot. "Het record van de hoogste achtbaan breken met 1 voet? Hoe sneu... (Bijna net zo sneu als het huren van dit busje.)"



Twijfel

Hyperia in Thorpe Park is 72 meter hoog, ofwel 236 voet. De op één na hoogste achtbaan van Engeland is The Big One in Pleasure Beach. Volgens het park haalt die coaster een hoogte van 235 voet; ongeveer 71,5 meter. Pretparkfans trekken die statistiek in twijfel, omdat Pleasure Beach de constructie meet vanaf zeeniveau. Andere bronnen spreken over een hoogte van 213 voet; 65 meter.



"Nou, dan zullen wij iets anders moeten bedenken, of niet?", viel te lezen op de achterzijde van de wagen. Een woordvoerster geeft aan dat de actie speels bedoeld is. "We konden de kans niet weerstaan om iets grappigs uit te halen nu Hyperia ons record heeft gebroken", vertelt de voorlichtster aan Looopings. "Hopelijk hebben mensen erom kunnen lachen. We hopen dat iedereen een geweldige dag heeft gehad bij het eerste ritje in Hyperia."



Vlaggenmast

Het is niet voor het eerst dat Thorpe Park bestookt wordt met plagerijen door Pleasure Beach. In september vorig jaar grapte het park in Blackpool al dat The Big One met 2 voet verhoogd zou worden om het record in handen te houden. Op 1 april haalde men dezelfde grap nog eens uit, door te beweren dat er bovenop de lift een vlaggenmast van 2 voet geplaatst zou worden.



Overigens huisvest Pleasure Beach momenteel wel de hoogste achtbaan van het Verenigd Koninkrijk die daadwerkelijk operationeel is. Hyperia moest namelijk één dag na de opening gesloten worden vanwege technische problemen. Thorpe Park weet nog niet wanneer de attractie weer open kan.