Belgisch pretpark Bellewaerde opent waterbaan voor kinderen: Rio Do Cacao

Terwijl het Belgische pretpark Bellewaerde Park nog worstelt met de grote waterbaan Amazonia, is een kleine nieuwe waterattractie inmiddels wél operationeel. Sinds kort kunnen jonge bezoekers een vaartochtje maken in Rio Do Cacao, een boomstambaan van het type kiddie flume.

Rio Do Cacao bevindt zich letterlijk en figuurlijk in de schaduw van de gesloten attractie Amazonia, onderdeel van het nieuwe Braziliaanse themagebied Mundo Amazonia. De 63 meter lange attractie van de Italiaanse fabrikant Zamperla zou eigenlijk eind maart opengaan, maar dat lukte niet.

Nu varen de boomstammetjes alsnog. Er geldt een minimumlengte van 90 centimeter en een maximumgewicht van 120 kilo per boot. De thematiek beperkt zich tot houten kisten en beplanting. Zamperla leverde ook een tweede kinderattractie in Mundo Amazonia: achtbaan Brazilian Buggies.



Rio Do Café

Amazonia zelf komt van Intamin uit Liechtenstein. Verder is een bestaande attractie opnieuw aangekleed om bij het Braziliaanse parkdeel te passen: boomstambaan Rio Do Café uit 1980, de grote broer van Rio Do Cacao.