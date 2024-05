Disneyland Paris

Vakantiegast Disneyland Paris klaagt over kakkerlakken in bungalow: 'Je bent nu gewaarschuwd'

Wie gaat overnachten in Disney Davy Crockett Ranch, het bungalowpark van Disneyland Paris, krijgt mogelijk gezelschap van kakkerlakken. Een vrouw laat op Facebook weten dat ze de ongewenste insecten tegenkwam in haar vakantiehuisje. Ze klaagt dat Disney de situatie niet naar behoren oplost.

"Als je gaat douchen en je wordt begroet door een aantal nieuwe vriendjes in cabine 1437 in Disney Davy Crockett Ranch", schrijft Kinita Faas bij foto's van het ongedierte en enkele emoji's van kotsende poppetjes. Een klacht indienen bleek weinig zin te hebben.

"We hebben ondertussen een derde cabine onder handen die nog gekuist moet worden. En hoe of wat, da's mooi ons probleem." Faas zegde eerder al haar abonnement op. Ze heeft nu geen spijt van die beslissing. "In en in triest dat onze laatste trip met jaarpassen zo moet eindigen, we weten wel zeker dat dit de juiste keuze is."



Waar voor je geld

Als Disney-fanaten antwoorden dat kakkerlakken nou eenmaal voorkomen in een bosgebied, reageert de vrouw als een wesp gestoken. "Kakkerlakken maken geen onderdeel uit van een bosrijk gebied. Maar voor diegenen die dat geen probleem vinden, ga je gang! Je bent nu gewaarschuwd. Als je vriendjes dan mee naar huis gaan, krijg je extra waar voor je geld!"



Disney Davy Crockett Ranch ligt op zo'n vijftien minuten rijden van de Disney-parken. Het park telt 595 blokhutten. Dit jaar wordt gestart met het gefaseerd vervangen van de vakantiewoningen. Daarbij hoort ook een nieuw thema.