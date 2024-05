Thorpe Park

Domper op de feestvreugde: gloednieuwe achtbaan van 72 meter hoog al na één dag dicht

Het Engelse attractiepark Thorpe Park heeft dramatisch nieuws voor achtbaanfans die de nieuwe rollercoaster Hyperia wilden uitproberen. Al één dag na de opening blijft de 72 meter hoge achtbaan gesloten voor publiek. Er zijn "onvoorziene omstandigheden", staat in een verklaring die gedeeld wordt op social media.

"Daardoor kunnen we Hyperia niet openen. De rest van het park is wel geopend." Wie al tickets had gekocht, heeft vandaag recht op een gratis tweede bezoek. "Onze excuses voor de teleurstelling die dit zal veroorzaken. We werken er hard aan om Hyperia zo snel mogelijk te heropenen en houden mensen op de hoogte via onze website en social media."

Op dit moment verwacht Thorpe Park dat de coaster in ieder geval tot en met woensdag 29 mei buiten gebruik zal blijven. "We zullen onze website bijwerken met de meest recente informatie met betrekking tot de opening van Hyperia na 29 mei."



Vijf uur

De hypercoaster van fabrikant Mack Rides werd op donderdagavond gepresenteerd aan pers en genodigden. Reguliere bezoekers konden de achtbaan vrijdag uitproberen. Toen draaide de attractie redelijk soepel, met slechts een handjevol korte storingen. De wachttijd liep op tot driehonderd minuten; vijf uur.



Thorpe Park had gezorgd voor een verlengde wachtrij met dranghekken, vanaf de ingang van het park richting het nieuwe gebied Fearless Valley. Bovendien bleef het park twee uur langer open dan aanvankelijk gepland: bezoekers konden tot 20.00 uur aansluiten in de rij. Dankzij de maatregelen verliep de opening vrijdag zeer gestroomlijnd.