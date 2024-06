BillyBird Park Drakenrijk

Limburgs familiepark haalt circusshow binnen

In het Limburgse familiepretpark BillyBird Park Drakenrijk is deze maand een circusshow te zien. Nationaal Circus Barani slaat voor het eerst de tenten op in het park in Reuver. Bezoekers kunnen de voorstelling voor een zeer bescheiden bedrag bijwonen.

Abonnementhouders en mensen met een dagticket betalen alleen reserveringskosten, 50 eurocent per persoon. "Zo ben je verzekerd van een plek in het circus en kan Drakenrijk de capaciteit bewaken", geeft het recreatiepark aan. Er zijn online al enkele honderden tickets verkocht.

In totaal komen er acht shows, op woensdag 5, vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 juni. Ze duren ongeveer een uur. BillyBird belooft "clowns, boerderijdieren en acrobaten". In juni krijgen bezoekers ook toegang tot een opblaasbare hindernisbaan op het water, het zogeheten AquaFunPark.



Zusterpark

Drakenrijk gaat open van 10.00 tot 18.00 uur. Circus Barani wordt gerund door de familie Zinnecker. Het Brabantse zusterpark Hemelrijk huisvestte de afgelopen decennia al regelmatig een circus, namelijk Kindercircus Bavaria.