Bobbejaanland

Bobbejaanland viert 35-jarig bestaan van achtbaan Revolution met speciaal jubileumweekend

Bobbejaanland gaat terug in de tijd om het 35-jarig bestaan van de iconische achtbaan Revolution te vieren. Op zaterdag 15 en zondag 16 juni zorgt het Vlaamse pretpark voor verschillende speciale activiteiten rond de overdekte rollercoaster. Zo kunnen bezoekers oude versies van de legendarische attractie ontdekken.

De officiële opening van de Revolution vond plaats op 15 juni 1989. Sindsdien heeft de achtbaan meerdere gedaantes gekend, met wisselende muziek, videoprojecties en lichteffecten. Tijdens het jubileumweekend worden de oude verschijningsvormen voor één keer teruggehaald. Ze komen op beide dagen afwisselend voorbij.

"Pik verschillende ritjes mee en ga op een reis in de tijd, van de originele soundtrack tot Capriccio Italien en Bones on the Beach", meldt Bobbejaanland. Daarnaast wordt in de wachtrij gezorgd voor video's uit de beginjaren van de bekende attractie.



Professor Bones

Verder komt er een Revolution-speurtocht, onder leiding van het personage Professor Bones. Bezoekers krijgen de opdracht om in het park te speuren naar tien gouden tandwielen, die er volgens het verhaal voor zorgen dat de achtbaan de komende 35 jaar probleemloos kan draaien. Deelnemers maken kans op posters, truien, souvenirpakketten én originele coasterwielen.