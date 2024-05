The London Dungeon

Darkride in London Dungeon rest van het jaar dicht voor opknapbeurt

Eén van de onderdelen van The London Dungeon gaat dit jaar niet meer open. De bekende griezelattractie in de Britse hoofdstad heeft de boottocht Tyrant Boat Ride in april gesloten voor groot onderhoud en een opfrisbeurt. In 2024 zal de darkride niet meer toegankelijk zijn.

Dat bevestigt een woordvoerster van moederbedrijf Merlin Entertainments aan Looopings. "We hebben onze Tyrant Boat Ride tijdelijk gesloten voor geplande werkzaamheden, met de intentie om volgend jaar weer open te gaan", laat ze weten. Een andere mechanische attractie, vrijevaltoren Drop Dead: Drop Ride blijft wel in gebruik.

De Tyrant Boat Ride opende in 2013, tegelijk met de verhuizing van The London Dungeon naar de huidige locatie. Het verhaal gaat over Anna Boleyn, de tweede vrouw van Hendrik VIII en koningin van Engeland van 1533 tot 1536. Ze werd op beschuldiging van overspel en incest onthoofd. Bezoekers vergezellen Boleyn op haar laatste reis langs de Theems naar de Tower of London.



Traitor

Het ritsysteem stamt uit 1997: op de oude plek van de trekpleister heette de attractie aanvankelijk Judgement Day en later Traitor: Boat Ride to Hell. In promotiemateriaal voor de attractie wordt regelmatig de boottocht uit The Hamburg Dungeon in Duitsland afgebeeld, met een ander thema en een andere naam: Christmas Storm Tide 1717.