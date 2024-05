Efteling

Efteling verwijdert toverpunten voor interactieve Twinkeltoorts

Efteling-bezoekers die ooit een interactieve Twinkeltoorts hebben gekocht, kunnen het souvenirtje niet meer gebruiken. De resterende toverpunten in het attractiepark zijn recentelijk verwijderd, bevestigt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. Ze komen niet meer terug.

De Twinkeltoorts is de gouden staf van mascotte Pardoes. Enkele jaren geleden introduceerde de Efteling een speciale interactieve variant, die op verschillende plekken in parkdeel Fantasierijk effecten kon activeren. De locaties waren te herkennen aan bronskleurige plaquettes met een twinkelsymbool.

Het project bleek geen succes. Al enkele jaren na de introductie stopte men met de verkoop. In 2022, toen een groot deel van de effecten al niet meer werkte, was nog niet duidelijk wat de toekomst van de toverpunten zou zijn. Deze maand zijn de overgebleven twinkelplekken alsnog verwijderd.



Knipperen

Alleen in de attractie Symbolica heeft de interactieve Twinkeltoorts nog een functie. Daar reageert het voorwerp - als het goed is - op de aanwezigheid van Pardoes. Als hij in de buurt is, kan het lampje van de toorts gaan knipperen.