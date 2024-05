Walibi Holland

Directielid Walibi Holland vertrekt na 22 jaar

Walibi Holland neemt afscheid van een oudgediende. Directielid Gerben Kempenaar verlaat het pretpark na maar liefst 22 jaar. De afgelopen jaren, sinds 2019, was hij directeur parkbestedingen. Eerder vervulde hij onder meer de functie van operationeel directeur, operationeel manager en horecamanager.

Kempenaar startte zijn Walibi-carrière in 2002, toen het park nog Six Flags Holland heette. Hij maakte de overgang naar Walibi World en later Walibi Holland mee. Daarmee werkte de vertrekkend directeur langer bij het attractiepark dan algemeen directrice Mascha Taminiau, die startte in 2008.

"Na meer dan 22 jaar prettig en succesvol te hebben samengewerkt, hebben Walibi Holland en Gerben Kempenaar besloten om ieder een eigen weg te gaan", meldt een woordvoerder aan Looopings. "Wij denken met veel plezier terug aan deze periode en wensen Gerben alle succes en geluk in de toekomst."



Interimmanager

Op LinkedIn schrijft Kempenaar op zoek te zijn naar een nieuwe uitdaging. "Mijn cv is op aanvraag uiteraard beschikbaar." De afgelopen maanden was hij al niet meer aanwezig bij Walibi. Zijn taken worden tijdelijk overgenomen door een interimmanager, in afwachting van een nieuwe directeur op de afdeling Park Spending.