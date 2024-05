Bellewaerde

Bellewaerde Park komt onder druk wél met statement over sluiting van waterattractie Amazonia

Bellewaerde Park communiceerde de afgelopen weken nauwelijks over de sluiting van publiekstrekker Amazonia, een nieuwe waterattractie van 14 miljoen euro. Na kritiek in een gerenommeerde podcast en vragen van Looopings besloot het Belgische pretpark wél met een uitgebreid statement te komen. Daarin biedt men excuses aan voor de ontstane situatie.

Amazonia opende op zaterdag 20 april, drie weken later dan gepland. Al snel traden problemen op. In totaal was de attractie slechts op zeven openingsdagen operationeel. Deze maand is de waterbaan nog op geen enkele dagen geopend geweest. Bezoekers die toch naar Bellewaerde kwamen, werden daar geregeld door verrast.

Het park koos er namelijk voor om bijna nergens melding te maken van de sluiting. Een persbericht met uitleg bleef uit. Op social media was het stil en ook in de officiële Bellewaerde-app verscheen geen informatie. Wie naar de Bellewaerde-website ging, kwam alleen een piepklein vakje met het woord "Gesloten" tegen, weggestopt op de attractiepagina van Amazonia.



Echt frustrerend

Niet netjes en onprofessioneel, oordeelde pretparkkenner Erwin Taets deze week in de podcast Ochtend in Pretparkland. "De communicatie is hier echt niet klantgericht." Hij verbaasde zich over de summiere vermelding op de website. "Gesloten, hoezo? Is dat vandaag, is dat tijdelijk, is dat definitief? Ik vind dit soort communicatie echt wel frustrerend."



Op de Facebook-pagina van het park werden de problemen bij Amazonia ruim een maand lang doodgezwegen. Daardoor begonnen mensen vragen over de attractie te stellen onder berichten over heel andere onderwerpen, zoals flamingo-eieren. Zij werden wekenlang vakkundig genegeerd door de marketingafdeling.



Struisvogels

"Bellewaerde heeft genoeg ervaring met struisvogels om te weten dat je kop in het zand steken een teken van zwakte is", sneert Taets. "Dit eenrichtingsverkeer is niet meer van deze tijd." Het is overigens niet voor het eerst dat men voor deze aanpak kiest: toen de opening van Amazonia in maart uitgesteld moest worden, liet het park tot het allerlaatste moment ook niks van zich horen.



Al met al maakt het park geen sterke indruk. En dat terwijl Bellewaerde de entreeprijs dit jaar met 6 euro verhoogde, juist vanwege de komst van het themagebied Mundo Amazonia. Daar is voorlopig slechts één van de drie nieuwe attracties in gebruik, want ook de kleine waterbaan Rio Do Cacao doet het vandaag de dag nog steeds niet.



Onvoorziene omstandigheden

Het betoog had effect. Looopings vroeg marketingmanager Filip Van Dorpe naar een reactie op de kritiek in de podcast. Hij gaf geen inhoudelijk antwoord, maar een dag later verscheen er op de Bellewaerde-website en socialmedia-kanalen plotseling wél een verklaring. "Het spijt ons te moeten meedelen dat de nieuwe attractie Amazonia momenteel gesloten is wegens onvoorziene omstandigheden", valt daarin te lezen.



De attractie is een prototype. "Dit brengt uiteraard bepaalde technische uitdagingen met zich mee." Fabrikant Intamin uit Liechtenstein is hard aan het werk om een oplossing te vinden, benadrukt Bellewaerde. "Helaas kan de attractieconstructeur tot op heden geen exacte openingsdatum opgeven. We verontschuldigen ons ten zeerste voor dit teleurstellende nieuws."



2 miljoen per openingsdag

Tot nu toe is Amazonia in ieder geval "de allerduurste attractie ooit", betoogt Taets. Aangezien de investering van 14 miljoen euro op slechts zeven dagen geopend was, kostte de waterbaan omgerekend 2 miljoen euro per openingsdag. De kenner becijferde ook dat er tot nu toe zo'n 15.000 mensen een ritje hebben kunnen maken. "Dat zijn cijfers die een gewone rapid river als de Piraña in de Efteling op één dag kan verwerken."